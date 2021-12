Der Impfbus kommt am Freitag erneut nach Grünstadt – allerdings mit deutlich weniger Impfdosen als beim letzten Mal. Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) hat dies zum Anlass genommen, Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) einen Brief zu schreiben. Darin übt er Kritik daran, dass so wenig Impfstoff ins Weinstraßencenter mitgebracht werden soll: „Wir haben erfahren, dass beim Impfeinsatz am Freitag lediglich 250 bis 260 Impfdosen Moderna und Biontech zur Verfügung stehen. Wir haben uns auf bis zu 600 zu impfende Personen eingerichtet“, so Wagner. Er führt an, dass schon bei der letzten Impfaktion in Grünstadt im November (390 Impfdosen) Hunderte von Menschen weggeschickt werden mussten. Er fürchte, dass es am Freitag Stress geben könnte, schreibt der Bürgermeister an den Minister: „Wenn tatsächlich nur eine so geringe Menge an Impfstoff zur Verfügung steht, rechnen wir mit viel Unmut bei den Wartenden. Viele werden wieder verärgert abreisen. Unschöne Szenen am Eingang zum Weinstraßencenter sind vorprogrammiert. Unser Vollzugsdienst wird zum Einsatz kommen. Wir hoffen, dass polizeiliche Unterstützung nicht erforderlich wird.“ Die Stadtverwaltung setze mehrere Mitarbeiter und einen Ehrenamtler ein, sie wolle die Kampagne unterstützen, auch indem Nummern vergeben werden, damit die Impfwilligen nicht zu lange in der Schlange stehen. Wagner sendet einen Hilferuf nach Mainz und bittet um mehr Impfstoff, zumal ja – so war auf Bundesebene zu hören – genügend Moderna-Impfstoff zur Verfügung stehen soll: „Ich kann nicht verstehen, wie der Bund und das Land Rheinland-Pfalz bis Weihnachten 30 Millionen Bürger impfen wollen, wenn bei den Angeboten vor Ort die Kapazitäten und Möglichkeiten nicht ausreichend genutzt werden.“ Rein praktisch wird es am Freitag so ablaufen, dass vor dem Weinstraßencenter eine Bude aufgebaut wird und die Menschen sich dort Nummern abholen können. Die Impfungen sollen um 9 Uhr beginnen. Eine genaue Uhrzeit für die Nummernvergabe kann Büroleiter Joachim Meyer nicht nennen. Man wisse nicht genau, ob der Impfbus – wie beim letzten Mal – verspätet ankomme und sich dadurch auch die Impfzeiten nach hinten verschieben. Deswegen werde man wohl erst kurz vor Impfstart die Nummern vergeben. Man rechne mit 30 Impfungen pro Stunde, so Meyer weiter. Die zuständige Koordinatorin des Deutschen Roten Kreuzes bestätigte gegenüber der RHEINPFALZ, dass sie erst am Freitagmorgen, wenn der Impfstoff aus der Apotheke geholt wird, genau sagen könne, wie viele Dosen verimpft werden können. In Grünstadt sind nach Angaben des Gesundheitsamts derzeit 76 Corona-Fälle bekannt, in der Verbandsgemeinde Leiningerland 265 Fälle. Zuletzt gab es im Kreis Bad Dürkheim 98 Neuinfektionen. Damit sind derzeit 1168 aktive Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Landesuntersuchungsamt auf 355,6. Am Dienstag hatte der Wert 348,1 betragen.