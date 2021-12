Die Weihnachtsmacher (9): Das Team des Motorrad- und Technikmuseums Leiningerland in Quirnheim sorgt für ein bisschen vorweihnachtliches Flair. Es hat im Eingangsbereich zum 1. Advent eine von Karl-Heinz Täffner selbst gemachte Krippe aufgebaut.

„Eine Beschreibung mit Wissenswertem über Historie und allgemeinen Informationen zu Krippen liegt dort auch aus“, erklärt der Quirnheimer Täffner. Viele Menschen würden wahrscheinlich gar nicht wissen, wie lange der Weihnachtsfestkreis dauert, wann er beginnt, wann der 1. Advent ist und wer das eigentlich festgelegt hat. Er meint, dass man mit den vielen Einzelheiten sogar eine extra Vortragsreihe füllen zu können. Doch so weit will er mit der diesjährigen Aktion nicht gehen. „Es werden einfach die traditionellen Gegenstände gezeigt, die in unserem Kulturkreis zur Weihnachtszeit üblich sind“, sagt Täffner. Gemeint sind Weihnachtbaum, Adventskranz, Weihnachtsmann und heiliger Nikolaus, der Adventskalender und im Zentrum die Krippe mit dem Jesuskind im Stall – die zentrale Botschaft von Weihnachten. Der Stern, der den Weg zeigt, fehlt natürlich auch nicht.

Die Krippe mit dem Adventskalender ist frei zugänglich. Das Museum ist dienstags ab 18 Uhr und sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. „Zusätzlich liegt für die Besucher ein besonderes Bonbon bereit: Der Adventskalender ist konstruiert, dass das Türchen des geltenden Tages mit einem Schraubendreher entfernt werden kann – ein Schraubendreher hängt dabei. Das abgeschraubte Türchen könne dann mitgenommen und als Freikarte für einen Museumsbesuch benutzt werden. Und Täffner ergänzt: „Für diejenigen, die später kommen, gibt’s auch noch eine Chance auf eine Freikarte: Einfach die vor Ort gestellte Frage beantworten, mit Namen und Anschrift oder Mailadresse versehen und in unseren Briefkasten am Museum einwerfen.“ Nach Beendigung der Aktion würden per Los noch zehn Gewinner von Freikarten gezogen.

Adventskalender

Wir stellen Menschen vor, die dafür sorgen, dass in der Adventszeit alles rund läuft – „Weihnachtsmacher“ eben.