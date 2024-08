Der Lions Club Grünstadt-Eisenberg, der für die Region etliche Defibrillatoren gespendet hat, lädt wieder zu einer Schulung an den Geräten ein. In Kooperation mit dem Dirmsteiner Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes wird am Samstag, 3. August, auf dem Marktplatz vis-à-vis der Luitpoldgrundschule in Hettenleidelheim ein Zelt aufgebaut, in dem kostenlose Einweisungen zum Umgang mit den Schockgebern erfolgen. Zwischen 11 und 13 Uhr wird die Wiederbelebung an Reanimationspuppen geübt.