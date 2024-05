Zu einer neuen Kundgebung „Für Demokratie und Freiheit“ rufen Vereine, Parteien sowie Kirchengemeinden und Pfarreien aus Grünstadt und dem Leiningerland auf. Sie findet am Samstag auf dem Schillerplatz statt und beginnt um 11 Uhr. Reden werden der Landtagsabgeordnete und Grünstadter SPD-Chef Christoph Spies, der evangelische Pfarrer Julian Kraul aus Carlsberg, der VG-Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) und Nina Schneider (Stadtsportverband). Pfarrer Andreas Funke organisiert die Kundgebung im Namen der protestantischen Kirchengemeinde Grünstadt. „Viele Jahrzehnte hat das Haus unserer Verfassung uns Freiheit, Schutz und Orientierung geschenkt“, sagt er. „Jetzt werden die Fenster dieses Freiheitshauses eingeworfen.“ Dem müsse man entgegentreten. Eine erste derartige Kundgebung fand in Grünstadt am 17. Februar statt, zu ihr kamen nach Polizei-Schätzung etwa 1000 Menschen.