Mit einem 37-jährigen, unter Rauschmitteln stehenden Mann hat sich die Polizei am späten Samstagabend beschäftigen müssen. Um 23.27 Uhr wurde in Obrigheim eine alkoholisierte Person gemeldet, welche aggressiv herumschreie. Die Beamten griffen in der Hauptstraße einen 37-Jährigen aus dem Leiningerland auf, der sich bereits auf einem Pedelec vom Ort der Meldung entfernt hatte. Während der Kontrolle zeigte sich die alkoholisierte und offensichtlich unter Betäubungsmitteln stehende Person weiterhin aggressiv, beleidigte und bedrohte die Polizisten. Als der Mann auf vorbeifahrende Fahrzeuge zuging, wurde er aufgefordert, auf dem Gehweg zu bleiben. Daraufhin beleidigte und bedrohte er wiederum die Beamten, ging auf diese zu. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, kam der Beschuldigte nicht nach, weshalb nach Androhung das Distanzelektroimpulsgerät (sogenannter Taser) eingesetzt wurde. Dieses zeigte Wirkung und dem 37-Jährigen konnten anschließend Handschellen angelegt werden. Durch die Bereitschaftsstaatsanwältin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht.