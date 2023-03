Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich stünde am Sonntag das Adventskonzert der Grünstadter Kantorei zusammen mit Jugendchor und Instrumentalensemble an. Daraus wird wegen der Pandemie nichts. Aber es gibt ein Ersatzprogramm mit einem wahren Meisterstück in der Hauptrolle.

Die Grünstadter Kantorei und der Jugendchor haben schon fleißig geprobt – jeweils mit obligatorischem Corona-Schnelltest. Doch ein Konzert in der Größe, wie es ursprünglich