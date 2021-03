Testen, testen, testen: In vielen Arztpraxen und Apotheken werden schon jetzt Corona-Schnelltests angeboten. In Eisenberg wird diese Woche ein Schnelltest-Zentrum öffnen, in Grünstadt in der kommenden Woche.

Stampfen Sie innerhalb von wenigen Tagen ein Testzentrum aus dem Boden – das ist dieser Tage die Aufgabe, der sich Kommunen und Ehrenamtler stellen müssen. Weil die Corona-Impfungen in Deutschland nicht schnell genug vorangehen, wird in die kostenlose Testung von vielen Menschen Hoffnung gesetzt. Das Land hat eine Liste mit Arztpraxen und Apotheken veröffentlicht, die diese Schnelltests, bei denen man innerhalb von 15 bis 20 Minuten ein Ergebnis hat, anbieten. Es sollen aber auch Testzentren eröffnet werden: diese Woche in Eisenberg, nächste Woche in Grünstadt.

In Eisenberg wird ab Donnerstag getestet

In Eisenberg werden bereits am Donnerstag die ersten Schnelltests angeboten. Das Deutsche Rote Kreuz richtet auf seinem Gelände in der Rot-Kreuz-Straße 2 ein Abstrichzentrum ein. Getestet wird allerdings nur, wer sich vorher angemeldet und einen Termin hat, sagt Markus Krauß, Vorsitzender des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes, der das Zentrum betreibt. Man wolle Menschenansammlungen vermeiden. „Wir sind bereit, zu helfen und kümmern uns darum“, sagt Krauß. Gleichwohl: Es ist schon eine gewaltige Aufgabe, innerhalb weniger Tage ein Testzentrum aus dem Boden zu stampfen. „Der Plan ist, im Fünf-Minuten-Takt zu testen“, sagt Krauß.

Dabei sollen die Menschen, die getestet werden, im Freien stehen. Die DRK-ler werden vom Fenster aus einen Abstrich nehmen, an einem anderen Fenster bekommt man 20 Minuten später Ergebnis und Test-Dokument ausgehändigt. Beim Warten im Hof soll Abstand gehalten werden. Krauß betont: Getestet werden nur Menschen ohne Krankheitssymptome: „Personen, die mit einer laufenden Nase oder einer Erkältung kommen, müssen wir abweisen.“ Sie müssen zum Arzt gehen. Das Ganze ist eng getaktet: Am heutigen Dienstag werden die Teststäbchen und die Schutzausrüstung aus der Kreisverwaltung in Kirchheimbolanden abgeholt, am Mittwochabend gibt’s einen Probedurchlauf mit DRK-lern und am Donnerstag geht’s dann los. Von den rund 50 aktiven DRK-lern haben sich rund 15 bereit erklärt, im Testzentrum mitzuhelfen – ein Teil ist auch im Impfzentrum in Kirchheimbolanden im Einsatz, berichtet Krauß und macht damit auch klar, dass das DRK in dieser Pandemie an allen Ecken und Enden gefordert ist. Geplant sei, vier Helfer pro Test-Abend einzusetzen, aber hier müsse man Erfahrungswerte sammeln und dann gegebenenfalls nachjustieren. Leiter des Abstrichzentrums wird Christian Rueff.

Wie bekommt man einen Termin?

Getestet wird in Eisenberg Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, jeweils zwischen 17 und 20 Uhr. Mittwochs wird nicht getestet. Erster Testtag ist Donnerstag, 11. März. Das DRK hat spezielle Kontakt-Adressen eingerichtet; die E-Mail-Adresse lautet: abstrichtermin.eisenberg@web.de. Die Kontaktaufnahme per Telefon ist primär für Personen gedacht, die nicht die Möglichkeit haben, sich per E-Mail zu melden: Telefon 06351/1470994. Die telefonische Kontaktaufnahme ist am heutigen Dienstag in der Zeit von 16 bis 16.30 Uhr möglich. An allen anderen Tagen ist die Rufnummer jeweils an den Öffnungstagen des Abstrichzentrums von 17 bis 20 Uhr erreichbar.

Weinstraßencenter wird zu Abstrichzentrum

In Grünstadt soll im Weinstraßencenter ein Abstrichzentrum eingerichtet werden – es soll allerdings erst im Laufe der kommenden Woche den Betrieb aufnehmen, da das WSC am Sonntag noch für die Landtagswahl benötigt wird. Die Verbandsgemeinde Leiningerland und die Stadt Grünstadt werden das Zentrum mit dem DRK und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft aufbauen, berichtet Ordnungsamtsleiter Jürgen Bracht von der Stadtverwaltung. Vom Gedanken, Turnhallen für Tests zu nutzen, sei man abgekommen, weil nun wieder Schulsport stattfinde. Die genauen Öffnungstage, Öffnungszeiten und Kontaktdaten für die Anmeldungen stehen noch nicht fest, am heutigen Dienstag finden Gespräche mit allen Beteiligten statt. Aber auch hier gilt: Tests nur nach Terminvereinbarung.

Die Kreisverwaltung hat für den Start das vom Land angebotene Kontingent von rund 16.000 Schnelltest-Sets abgerufen, die an die Kommunen weitergegeben werden. Außerdem stellt das Land Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel kostenlos zur Verfügung, die der Kreis weiterreicht. Mehr als 60 Personen haben sich beim Kreis gemeldet, weil sie in den Schnelltest-Zentren helfen wollen – unter anderem auch in Grünstadt. Weitere Hilfe ist gern gesehen, Kontakt: info@kreis-bad-duerkheim.de.

Ärzte und Apotheken testen

Schon jetzt bieten einige Ärzte und Apotheker Schnelltests an, die laut Bund seit Montag für jeden einmal pro Woche kostenlos möglich sind. Eine Übersicht, die fortlaufend aktualisiert wird, findet sich auf der Homepage des Kreises www.kreis-bad-duerkheim.de und des Landes https://corona.rlp.de/de/testen/. Folgende Praxen und Apotheken bieten in Grünstadt Schnelltests an: Seufzer/Goldner, Kemp, Galan, Mattinger, Martins-Apotheke und Schwanen-Apotheke. In Ebertsheim: Dino Schlamp/Franke-Busch; in Eisenberg: Riße und DRK-Ortsverein.

Spielt der Wohnort für die Tests eine Rolle?

Nein. Jeder kann sich in einem Abstrichzentrum seiner Wahl testen lassen.