Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kirchheim wird sich in den kommenden Jahren ziemlich verändern. Seit die West-Umgehung die Verkehrsmassen aus dem Ort gezogen hat, muss sich das Dorf neu erfinden. Etliche Projekte sind in der Pipeline, wie Bürgermeister Kay Kronemayer erzählt. Der FWG-Mann schaut optimistisch nach vorn.

An vielen Stellen in Kirchheim werden in absehbarer Zeit die Bagger rollen. Eine Großbaustelle ist für die Weisenheimer Straße geplant, wo die Verbandsgemeinde Leiningerland ein neues