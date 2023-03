Bei einem Überholmanöver auf der A6 ist am Freitagmorgen die Fahrerin des überholten Autos ins Schleudern geraten. Die 51-Jährige, die in Richtung Saarbrücken unterwegs war, wurde kurz nach der Wildbrücke überholt. Laut Polizei wechselte der Fahrer dann wohl zu früh zurück auf den rechten Fahrstreifen. Dadurch streifte er den VW Tiguan der 51-Jährigen. Das Auto geriet ins Schleudern und streifte die Mittelschutzplanke. Die Fahrerin konnte ihren Wagen auf dem Seitenstreifen zum Stehen bringen und blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch ein erheblicher Schaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt einfach fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kombi mit HH-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung setzen, Telefon 0631 35340.