Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Trainerwechsel von Martin Wohlschlegel, mit dem der Fußball-Bezirksligist VfR Frankenthal in die Saison startete, zu Matteo Randazzo hatte eine positive Wirkung. Von einen Abstiegsrang kletterte der VfR auf Platz elf. Doch in Sicherheit sind die Frankenthaler noch nicht. Was machte Randazzo anders als sein Vorgänger?

25 Punkte hat der VfR Frankenthal aus den bisher absolvierten 20 Spielen geholt. Damit steht er vier Punkte über dem ersten möglichen Abstiegsplatz, den aktuell der SV Weisenheim am Sand (21)