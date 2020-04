Schwere Abschürfungen und Prellungen hat sich am Montagabend ein 19-Jähriger zugezogen, als er in Bobenheim-Roxheim mit seinem Motorrad stürzte. Die Polizei geht davon aus, dass er auf der Frankenthaler Straße zu schnell gefahren war und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er sei mehrere Meter über den Asphalt gerutscht, bevor er auf ein geparktes Auto prallte, heißt es im Bericht der Beamten. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Weil er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, erwartet ihn ein Strafverfahren. Den wirtschaftlichen Schaden am Motorrad und dem beschädigten Auto beziffert die Polizei auf etwa 6500 Euro.