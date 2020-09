Ein Kleidercontainer auf dem Bahnhofsplatz in Bobenheim hat am Freitagmorgen gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten das Feuer um 8.40 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr öffnete den Container und löschte die darin brennende Kleidung. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Inspektion in Frankenthal unter 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-100. Zeugen können sich auch per E-Mail an die Beamten wenden: pifrankenthal@polizei.rlp.de.