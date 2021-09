Einen Einbruch verhinderte die 58-jährige Bewohnerin eines Reihenhauses in der Hauptstraße des Wormser Vororts Herrnsheim. Laut Polizei wurde die Frau am Samstagmorgen gegen 3 Uhr durch seltsame Geräusche geweckt. Sie sah nach – auch im Gästebad im Erdgeschoss. Dort stand das Fenster zur Straße offen und ein fremder Mann wollte gerade einsteigen, lehnte mit dem Oberkörper im Raum. Geistesgegenwärtig schlug die Frau dem Einbrecher das geöffnete Badfenster gegen den Kopf. Der flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Wormser Innenstadt. Das Brecheisen, mit dem er das Fenster aufgehebelt hatte, ließ er liegen. Die Kriminalpolizei Worms ermittelt.