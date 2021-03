Zur Chefsache werden die Themen Wirtschaftsförderung, Standortentwicklung und Tourismus durch eine Neuordnung in der Verwaltung. Sie sind künftig im Dezernat von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) angesiedelt. Eine eigens geschaffene Stabsstelle leitet seit März der Betriebswirtschaftler Steven Müller. Der 26-Jährige hat in Mannheim ein Duales Studium BWL-Wirtschaftsförderung an der Duale Hochschule Baden-Württemberg absolviert, das er 2018 erfolgreich abschloss. In seinen Praxisphasen war Müller bei der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung. Nach dem Abschluss wechselte er zur Handelskammer Bremen und Bremerhaven und leitete dort den Bereich „Unternehmensservice Bremerhaven“. Müller bringe Erfahrungen in den Bereichen Stadtentwicklung, Bauleitplanung und städtischer Verkehr, Einzelhandel, Existenzgründung und Unternehmensförderung mit, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.