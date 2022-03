An vier Terminen in diesem Jahr können Frauen und Männer, die nach einer Erwerbspause wieder in den Beruf einsteigen möchten, eine Berufsberatung erhalten. Unter dem Motto „Schritt für Schritt zurück in den Beruf – so gelingt Ihr Neustart!“ setzen die städtische Gleichstellungsstelle und das Mehrgenerationenhaus Frankenthal ihre Kooperation mit der Agentur für Arbeit Ludwigshafen fort.

Berufsberaterin Katarina Galic berät all jene, die nach einer Erwerbspause – etwa wegen Kinderbetreuung – im Job gerne wieder durchstarten möchten. Die kostenfreien Beratungen finden jeweils montags von 9 bis 12 Uhr statt: Am 7. März, 13. Juni, 12. September und 12. Dezember im Mehrgenerationenhaus, Mahlastraße 35.

Individuelle Beratungstermine können unter Telefon 0621 5993396 oder per E-Mail an ludwigshafen.beratung4.0@arbeitsagentur.de vereinbart werden.