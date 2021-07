Immer wenn sich ein Anlass ergibt, berichten wir unter der Rubrik „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leser und Leserinnen, daran teilhaben zu lassen. Heute geht es um die Berichterstattung im Vorfeld der Bundestagswahl.

Wenn die Frequenz der Pressemitteilungen, die Parteien ins elektronische Postfach der Redaktion schicken, wieder deutlich zunimmt, dann hat das welchen Grund? Genau, es stehen Wahlen an. Und ein Mittel, das Kandidaten klassischerweise nutzen, weil sie inhaltliche Ziele (oder Errungenschaften ihres politischen Wirkens) an die Frau/an den Mann bringen möchten, sind eben jene E-Mails. Natürlich prüfen die Teams in den Lokalredaktionen Ludwigshafen und Frankenthal auch diese Mitteilungen auf ihren Nachrichtenwert und auf ihre mögliche Bedeutung für die Leser.

Aber eigentlich möchten wir mit unserer Berichterstattung im Vorfeld der Bundestagswahl am 26. September vor allem eins erreichen: den Lesern der beiden RHEINPFALZ-Ausgaben, die den Wahlkreis 207 journalistisch „beackern“, einen Eindruck vermitteln, wer sich um das Direktmandat bemüht und wofür derjenige oder diejenige steht. Jeweils ein Redakteur wird ab Anfang August in einem persönlich gehaltenen Porträt die Kandidaten jener Parteien vorstellen, die in Bundes- oder Landtag vertreten sind.

Kurze Videos geplant

Wir wollen nicht nur biografische Daten über diese Bewerber liefern. Wir möchten den Menschen hinter dem Politiker, seine Überzeugungen, seine Stärken und Schwächen erforschen. Und auch die Spontaneität derjenigen testen, die nach Berlin streben. Schließlich lautet einer der häufigsten Vorwürfe an Politiker jeglicher Couleur, dass sie ihre Standpunkte zu häufig in vorbereitete Statements packen. Und deshalb wird es eine Premiere geben: kurze Videos, in denen die Bewerber drei kurze Fragen beantworten – ohne Netz und doppelten Boden. Veröffentlicht werden sie mit dem Artikel auf www.rheinpfalz.de.

Und dann sind da die kleinen und großen Veranstaltungen der Parteien, bei denen sie versuchen, ihre Politik und ihre Kandidaten zu bewerben – sofern das in Zeiten der Corona-Pandemie überhaupt möglich ist. Natürlich kann die RHEINPFALZ nicht über all diese Termine berichten. Allerdings kündigen wir sie – sofern sie uns bekannt und sie öffentlich zugänglich sind – an. Falls politische Prominenz den Weg in den Wahlkreis finden sollte, schauen wir als Ihre Tageszeitung vor Ort da natürlich auch ganz genau hin.

Der Autor

Jörg Schmihing (47) ist in Edigheim aufgewachsen, lebt in Friesenheim, arbeitet aber in Frankenthal – seit 2015 als Leiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion.