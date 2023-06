Am kommenden Wochenende lädt die Altrhein-Gemeinde zum 71. Gondelfest. Doch auch die zweite Auflage nach der Corona-Zwangspause findet ohne Gondelfahrten statt – anders als ursprünglich angekündigt. Das bestätigt Mike Lemke, Stellvertretender Fachbereichsleiter für unter anderem Kultur und Heimatfeste der Gemeinde Bobenheim-Roxheim auf RHEINPFALZ-Anfrage. Erst Anfang dieser Woche stand das endgültige Aus für das beliebte Angebot fest. Was zu der plötzlichen Absage geführt hat und was die Gemeinde versucht hat, um das Gondel-Aus abzuwenden, und wie das Programm für dieses Jahr aussieht, erfahren Sie hier.