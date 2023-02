Bei der Impfaktion der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim am vergangenen Samstag in der Großniedesheimer Eckbachhalle wurden laut Bürgermeister Michael Reith (SPD) in den zwei Stunden 30 Personen geimpft. Es waren 29 angemeldete Personen und lediglich eine Person ohne Termin. „Die Vorgehensweise, dass sich die Impfinteressierten zuvor auf unserem digitalen Portal anmelden sollen, funktioniere somit“, meint Reith. Drei angemeldete Kinder wurden wegen Grippe vor dem Termin abgemeldet, so dass es keine Kinderimpfungen gab. Auch für die am 4. März geplante nächste Impfaktion, wieder in der Eckbachhalle, können Impftermine auf der Website unter folgendem Link gebucht werden: www.lambsheim-hessheim.de .