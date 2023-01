Bis Mitte Februar werden sich nach Angaben der Deutschen Bahn Bauarbeiten zur Erneuerung von Schienen, Oberleitung und Bahnübergängen im Bereich Frankenthal auf den Zugbetrieb der S-Bahn-Linie S 6 von Mainz nach Bensheim auswirken. In verschiedenen Abschnitten und Zeiträumen komme es zu Fahrplanänderungen, ersatzweise bedienten Busse als Ersatzverkehr die Strecke. Zum letzten Mal ist ein Schienenersatzverkehr über einen längeren Zeitraum tagsüber am Freitag, 27. Januar, von 7.15 bis 18.30 Uhr zwischen Bobenheim und Ludwigshafen-Oggersheim eingerichtet. Die DB Regio weist Reisende auf die vom S-Bahn-Verkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse und die zwischen Worms und Bobenheim veränderten Fahrzeiten der S-Bahnen hin. Von Freitag, 19.15 Uhr, bis Samstag, 11. Februar 2023, 1.30 Uhr, entfallen einzelne S-Bahnen ersatzlos zwischen Mainz und Mannheim sowie zwischen Worms und Mannheim – und damit auch in Frankenthal. Ab Mainz seien S-6-Züge mit Abfahrtminute 22 betroffen; ab Mannheim solche mit Abfahrt zur Minute 15. Auch in diesem Fall fahren Ersatzbusse zu anderen Zeiten als die Bahnen. Ähnliches gilt dann noch im Zeitraum zwischen Samstag, 11. Februar, bis Samstag, 18. März. Busse sind dann laut Bahn zu folgenden Zeiten unterwegs: täglich um 0.19 Uhr von Mannheim nach Worms und am Wochenende weiter bis Mainz, täglich um 7.05 Uhr von Worms nach Ludwigshafen-Hauptbahnhof sowie täglich um 13.27 Uhr von Frankenthal nach Ludwigshafen. Detailangaben und Aushänge zu den baubedingten Fahrplanänderungen sind über das Portal www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar. Reisende können Verbindungen zudem in der DB-Navigator-App und im Internet unter www.bahn.de/Reiseauskunft abrufen.