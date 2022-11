Über mehrere Stunden hatten am Donnerstag etwa 54 Haushalte in Frankenthal kein Trinkwasser. Grund dafür ist laut Stadtwerken ein Wasserrohrbruch an der Ecke Europaring/ Carl-Theodor-Straße, an der Einfahrt zu den Gymnasien. Die Fahrbahnfläche sei dadurch großflächig unterspült, der komplette Unterbau müsse erneuert werden. Die beschädigte Wasserhauptleitung sei inzwischen freigelegt. Während der Reparaturarbeiten, die nach Auskunft des Energieversorgers einige Tage in Anspruch nehmen sollen, ist die Straße gesperrt. Eine provisorische Behelfsausfahrt zu den öffentlichen Parkplätzen sei eingerichtet. Der Wasserrohrbruch sei den Stadtwerken am Donnerstag gegen 9 Uhr gemeldet worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Wasserversorgung der umliegenden Haushalte funktioniere seit dem späten Nachmittag wieder.