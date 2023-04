Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Frankenthaler Fußballer dürfen wieder trainieren. Wenigstens mit starken Einschränkungen. Strenge Hygieneregeln müssen nach wie vor beachtet werden. Das führt dazu, dass die Kicker wahrscheinlich so viel Platz auf dem Rasen haben, wie schon lange nicht mehr. Die Leichtathleten im Ostparkstadion haben es etwas einfacher.

„Die Sehnsucht ist groß. Egal, wann es weitergeht“, sagt Salvatore Mauro. Der Vorsitzende des VfR Frankenthal will sich am Donnerstag in einer Videokonferenz mit den