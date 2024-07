Beim Abbiegen von der Berliner Straße in die L523 in Richtung Bobenheim-Roxheim hatte eine 73-Jährige am Freitag gegen 11.10 Uhr die Vorfahrt eines von links kommenden Autos nicht beachtet. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die Folge: Das Auto des vorfahrtsberechtigten 38-Jährigen musste abgeschleppt werden. Dafür wurde die Fahrbahn laut Polizei kurzzeitig gesperrt.