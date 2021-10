Auf der Landesstraße 439 zwischen Osthofen und Worms-Herrnsheim hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Seniorin schwer verletzt worden ist. Laut Polizei war die 61-Jährige mit dem Fahrrad kurz nach 9 Uhr auf einem asphaltierten Fahrradweg parallel zur Straße in Richtung Herrnsheim unterwegs. Ein 16-jähriger Rollerfahrer befuhr ebenfalls den Radweg in Richtung Worms und wollte die Frau kurz vor der Einmündung zur L425 rechts überholen. Diese blickte in diesem Moment nach hinten und machte eine Lenkbewegung nach rechts, woraufhin der Roller beim Überholen den Lenker des Fahrrads touchierte und die Fahrerin zu Fall kam. Mit einer Kopfverletzung wurde die Osthofenerin mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Ludwigshafen geflogen. Der 16-Jährige blieb unverletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die L439 war für den Einsatz der Rettungskräfte und des Gutachters kurzfristig voll gesperrt.