Von rund 1050 Stellen in der Verwaltung der Stadt Frankenthal sind aktuell gut 200 nicht besetzt. Das geht aus einer Aufstellung hervor, die die CDU mit einer Anfrage im Stadtrat erbeten hat. 7,5 der Stellen könnten wegen Bedenken der Kommunalaufsicht nicht ausgeschrieben werden, rund 40 seien neu im Stellenplan, sodass eine Besetzung seit Genehmigung des Haushalts zeitlich noch nicht möglich gewesen sei. Bei 78 Stellen laufe gegenwärtig der Einstellungsprozess, bei rund 100 sei aus verschiedenen Gründen eine Ausschreibung noch nicht erfolgt. Seit Januar habe die Verwaltung 51 neue Mitarbeiter dazugewonnen. Ziel sei es generell, freie Posten so schnell wie möglich auszuschreiben. Eine laufende Personalwerbekampagne zeige bereits erste Erfolge, Bewerber bezögen sich auf die Darstellung der Stadt auf Plakaten und in sozialen Netzwerken. Durch die Freigabe des Haushaltes könne man nun auch die Plattformen Xing und Linkin zur Eigendarstellung und Bewerbersuche nutzen. Freie Stellen könnten zudem über interne Wechsel besetzt werden – entweder nach Bewerbung oder in gegenseitigem Einvernehmen aus Gründen des Betriebsfriedens. „Eine Umsetzung gegen den Willen eines tariflich Beschäftigten ist nicht möglich“, betont die Stadt.