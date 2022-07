Mit dem fast schon traditionellen Derby gegen Bezirksligist VfR Frankenthal steigt A-Klassist DJK Eppstein in die erste Runde des Verbandspokals ein. Auch Bezirksliga-Absteiger SC Bobenheim-Roxheim hat ein Heimspiel. Ein Verein aus dem Verbreitungsgebiet steigt erst in Runde zwei ein.

DJK Eppstein gegen VfR Frankenthal – so lautete schon in den vergangenen Jahren die Partie in der ersten Runde des Fußball-Verbandspokals. Und auch heuer kommt es zum Start der Pflichtspiele zum Derby. Anpfiff ist am 31. Juli um 16 Uhr. Parallel dazu empfängt der SC Bobenheim-Roxheim, der aus der Bezirksliga abgestiegen ist, Bezirksligist BSC Oppau auf der Anlage am Binnendamm.

Den Siegern aus beiden Partien winkt in der zweiten Runde ein Heimspiel. Die Gegner stehen schon fest. Sollte der SC Bobenheim-Roxheim die Überraschung gegen den BSC Oppau schaffen, empfängt der SC in der nächsten Runde A-Klassist ESV Ludwigshafen. Der Gewinner des Frankenthaler Derbys darf zu Hause gegen den Sieger des Spiels Nibelungen Worms (Meister der B-Klasse Alzey-Worms Süd) gegen SV Horchheim (Bezirksliga Rheinhessen) antreten.

Ein Verein aus dem Verbreitungsgebiet kann sich das Geschehen in der ersten Runde ganz entspannt anschauen: Die DJK SW Frankenthal, die in der Pause mächtig aufgerüstet hat, steigt erst in der zweiten Runde des Verbandspokals ein. Gegner ist Bezirksligist Ludwigshafener SC. Die zweite Verbandspokalrunde ist für den 10. August (18 Uhr) angesetzt.