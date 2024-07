Mehrere Fenster haben Unbekannte an einem Bus zerschlagen, der laut Polizei am Fahrbahnrand auf der Landstraße 523 zwischen Frankenthal und Bobenheim-Roxheim auf Höhe des Kräppelweihers stand. Aufgefallen war der Schaden einem Zeugen beim Vorbeifahren. Die Täter haben sich vermutlich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 8.30 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, Zutritt durch eine Tür im hinteren Bereich des Busses verschafft. Anschließend sollen sie mithilfe eines Nothammers insgesamt sechs Scheiben sowie eine Glasabtrennung eingeschlagen haben. Zudem fehlen laut Bericht mehrere Nothammer aus dem Innenbereich. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, gehört das Fahrzeug einem Busunternehmen mit Sitz in Mannheim. Warum es an der Stelle abgestellt war, dazu gibt es keine Auskunft. Um weitere Straftaten zu verhindern, sei der Bus abgeschleppt worden. Die Ermittlungen laufen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06233 3130 und per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.