Beim Abbiegen von der Berliner auf die Frankenthaler Straße hat am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr in Bobenheim-Roxheim ein 52-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 36-Jährigen missachtet. Deshalb stießen nach Polizeiangaben beide Wagen zusammen. Die Fahrer und ihre Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos sind so kaputt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Einmündung teilweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet.