Schrauben in die Hinterreifen eines geparkten Opel Antara haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 19., und Donnerstag, 20. August, gesteckt und dadurch einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro verursacht. Das teilte die Polizei Frankenthal am Freitag mit. Das Auto stand laut Mitteilung in der Eichendorffstraße in Bobenheim-Roxheim auf Höhe der Hausnummer 13. Als der Halter einen Tag später, am Donnerstag gegen 16 Uhr, zu seinem Wagen zurückkam, waren die Reifen zerstört. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Frankenthal, Telefon 06233 313-0, oder bei der Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 934-100, zu melden. E-Mails können an pifrankenthal@polizei.rlp.de geschickt werden.