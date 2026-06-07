Ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, ist eine Autofahrerin ist am Samstag gegen 12 Uhr von einem Feldweg auf die L453 abgebogen. Nach Angaben der Polizei musste eine 48-Jährige, die auf der Strecke zwischen Frankenthal und Heßheim unterwegs war, deshalb stark abbremsen. Dabei verletzte sie sich leicht. Die mutmaßliche Verursacherin fuhr davon, die Polizei ermittelte sie später und leitete gegen die 79-Jährige ein Strafverfahren ein.