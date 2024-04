Das Angebot für Sportbegeisterte ist weiterhin breit beim TuS Flomersheim und die Mitgliederzahl stabil bei 530. Das berichtete der alte und neue Vorsitzende Markus Baumgärtner bei der Jahreshauptversammlung. Neben sportlichen Aktivitäten gebe es Veranstaltungen, die nicht nur Mitglieder besuchten.

Der Vorstand musste aus formalen Gründen noch einmal gewählt werden, so Baumgärtner. Er wurde als Vereinschef bestätigt, ebenso wie seine Stellvertreterin Michaela Aufmuth und Kassierer Jens Krause, der letztes Jahr zunächst kommissarisch das Amt übernommen hatte.

Verschiedene Umbauprojekte seien abgehakt, es gebe aber weiterhin genug zu tun. So müssten zwei Umkleiden saniert, Malerarbeiten erledigt und die Außenanlage gepflegt werden. Ohne Helfer, die weiterhin gebraucht würden, sei das nicht möglich. Neu sei das Seniorencafé, das seit 2023 jeden Dienstag im Monat stattfinde und gut angenommen würde.

Die Fußballteams sind Baumgärtner zufolge durchweg engagiert und erfolgreich. Unangenehm sei die Platzfrage: Oftmals müsse auf andere Plätze ausgewichen werden. Glücklich sei man über die zehn Jugendmannschaften mit 230 Kindern, berichteten die verantwortlichen Trainer. Erstmals sei eine B-Jugend-Mannschaft gemeldet. Die AH werde leider immer kleiner, teilweise werde gemeinsam mit der Hobbymannschaft trainiert. Bei den Aktiven habe ein neue Mannschaft begonnen.

Eltern-Kind-Turnen sehr gefragt

Insgesamt gibt es elf Breitensportangebote, darunter das gut besuchte Eltern-Kind-Turnen sowie Zumba-Kids. Rope Skipping, Step-Aerobic und Yoga könne trainiert werden. Der Reha-Sport für Leute mit orthopädischen Problemen sei gefragt. Zusätzlich gebe es Reha-Sport für Frauen nach Krebserkrankungen.

Der Kassenbericht für 2023 weist ein Plus von 12.000 Euro auf, im Vorjahr waren es 6000, erläuterte Jens Krause. Die Bewirtschaftung der Gaststätte übernähmen momentan Vereinsmitgliedern übernommen, was mit reduziertem Angebot recht gut funktioniere so Baumgärtner. Im Schaukasten und bei Facebook würden Öffnungstage und Angebote regelmäßig veröffentlicht.

Die diesjährigen Events seien geplant wie in den Vorjahren: saisonale Angebote wie das Schlachtfest, die Teilnahme an der Kerwe und am Strohhutfest. Der Vereinsgedanke, Sport und Geselligkeit zu verbinden, solle weiterhin gepflegt werden, betonte Baumgärtner. Bei der Versammlung wurden auch langjährigen Mitglieder geehrt, wobei Willi Storzum mit 75 Jahren dem TuS am längsten treu geblieben ist.

Vorstand

Vorsitzender: Markus Baumgärtner, Stellvertreterin: Michaela Aufmuth, Kassierer: Jens Krause.

Die Geehrten

Willi Storzum (75 Jahre), Christel Niedermeier (65), Inge Diehl (55), Jens Latsch (50), Erhan Yilmazlar (25).