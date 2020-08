Für eine knappe halbe Stunde ist nach Angaben der Stadtwerke am Mittwochabend die Trinkwasserversorgung in Frankenthal und Bobenheim-Roxheim unterbrochen gewesen. Der Grund laut Pressesprecherin Melanie Brünner: eine Kurzunterbrechung wegen eines Blitzeinschlags im 110-Kilovolt-Netz der Pfalzwerke, an dem über zwei Umspannungswerke auch der örtliche Versorger hängt. In der Folge seien die sensiblen Netzpumpen im Wasserwerk Nord „auf Störung gesprungen“ . Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke sei zügig vor Ort gewesen und habe die Pumpen wieder in Betrieb genommen.