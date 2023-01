[aktualisiert um 13.55] Eine 83-jährige Frankenthalerin steht im Verdacht, für den Tod ihres bettlägerigen Ehemannes verantwortlich zu sein. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal in einer gemeinsamen Erklärung berichten, war der 89-Jährige am Montag kurz vor 13 Uhr tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Tochter des Ehepaares hatte die Leitstelle informiert, wie der Leitendem Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Nachfrage mitteilt. Der Tote habe Platzwunden an Armen und Kopf gehabt, so Ströber. Es gebe Hinweise darauf, dass die Frau dement ist. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Das mögliche Motiv, die Hintergründe und Umstände der Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Zur Feststellung der Todesursache soll der Verstorbene am Mittwoch obduziert werden. Aufgrund der Erkrankung der Frau liege kein Haftgrund vor.