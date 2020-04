Ein 59-Jähriger ist am Donnerstag gegen 6.30 Uhr bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann ums Leben gekommen. Zu dem Konflikt mit tödlichem Ausgang war es nach Angaben von Polizeipräsidium Rheinpfalz (Ludwigshafen) und Staatsanwaltschaft „in einem Wohnheim in Frankenthal“ gekommen. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelte es sich dabei um das städtische Wohnheim in der Albertstraße (im Bild). Ein 33-Jähriger wurde als mutmaßlicher Täter noch am Tatort festgenommen. Am Freitag soll das Opfer obduziert werden. Ob der Verdächtige in Untersuchungshaft kommt, soll dann ein Richter entscheiden. Zu den näheren Umständen der Tat äußerten sich die Behörden zunächst nicht.