Seit 1. Juli ist der Frankenthaler Axel Schröder Geschäftsführer des Mannheimer Hockeyausrüsters TK Sports GmbH. In letzter Zeit habe man am internationalen Markt etwas an Boden verloren. Doch Schröder sieht in TK einen „schlafenden Riesen“. Mit einem starken Team, jungen Gesichtern als Botschaftern und zwei alten Bekannten will der ehemalige Nationalspieler und Bundesligaspieler der TG Frankenthal die Marke zurück in die Weltspitze führen.

Wer die Räume der TK Sports GmbH in der Mannheimer Gutenbergstraße betritt, muss ein bisschen aufpassen. Die Übergänge sind fließend. Man steht sofort