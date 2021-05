Die Stadt kündigt für zwei Frankenthaler Straßen Tiefbauarbeiten an, die ihren Angaben zufolge am Montag, 10. Mai, beginnen: In der Friedrich-Hebbel-Straße (Lauterecken) werde die Fahrbahn in Höhe von Hausnummer 1 voll gesperrt. In der Rheinstraße (Innenstadt) ist der Bereich in Höhe des Anwesens Nummer 41 zwischen Nürnberger Straße und Kanalstraße betroffen. Die Einbahnstraßenregelung dort wird für die Baustelle vorübergehend aufgehoben. An beiden Stellen dauerten die Arbeiten voraussichtlich bis Freitag, 21. Mai. Die Zufahrt zu den Straßen bleibe für Anlieger möglich.