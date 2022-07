Zwischen Clonmel in Irland und Landau in der Pfalz liegt was? Genau: Bobenheim-Roxheim. Das Folktrio The Henry Girls spielt dort am Sonntag, 31. Juli, in der Protestantischen Kirche. Die Musik der Schwestern ist inspiriert von den traditionellen Klängen ihrer Heimat genauso wie von Country- und Americana-Sounds.

Markenzeichen der drei Musikerinnen aus Malin – ein Städtchen auf der Halbinsel Inish Eoghain in Nord-Donegal – ist der mehrstimmige Gesang. Karen (Fiddle, Vocals), Lorna (Vocals, Akkordeon) und Joleen McLaughlin (Harfe, Piano, Vocals) bekamen schon als Kinder und Jugendliche Instrumentalunterricht, das Singen war zu Hause ohnehin Tradition.

Vorbild: Andrew Sisters

An den Ursprung des Namens „The Henry Girls“ kann sich selbst die Band selbst nicht mehr erinnern. Umso klarer ist, wo deren musikalische Wurzeln liegen: Neben den traditionellen Klängen ihrer Heimatgegend sind das die modernen Varianten des Irish Folk und Pop – Clannad und die zeitweise weltweit erfolgreiche Geschwisterband The Corrs. Der Kunstgriff der Henry Girls besteht insofern darin, amerikanischen Folk und Bluegrass mit dessen keltischen Wurzeln zu verbinden. Gesanglich gibt es Vorbilder in Gestalt berühmter Geschwister-Ensembles wie den Boswell Sisters oder den Andrew Sisters.

In Irland gelten The Henry Girls als eine der wegweisenden neuen Folkgruppen, spielen international Konzerte, treten in TV- und Radioshows auf und schreiben Soundtracks für Filme und Theater. Besucher ihrer Konzerte erwartet eine Art Klangreise: von den rauen Klippen Irlands über das nächtliche New York ins bluesgetränkte Memphis bis zu den keltischen Auswanderern im bergigen Südosten der USA.

Das Konzert in Bobenheim-Roxheim veranstaltet die Protestantische Kirchengemeinde gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung. Unterstützt wird sie von den Gemeindewerken und der Sparkasse Vorderpfalz.

Termin

The Henry Girls am Sonntag, 31. Juli, 19 Uhr, in der Protestantischen Kirche Bobenheim-Roxheim, Bobenheimer Straße 19. Tickets im Vorverkauf für zwölf Euro unter Telefon 0176 27270035 oder im Pfarramt, Mittelstraße 10. Karten an der Abendkasse: 15 Euro.