An manchen Tagen passt eben alles. Selbst bei einer Hundertjährigen und ihrer inzwischen 176 Jahre alten Verwandtschaft. Strahlende Gesichter allenthalben bei der TG Frankenthal am Samstag: Wegen des gelungenen Festes zum Jubiläum der Hockeyabteilung und weil die Damen in Frankfurt den Aufstieg in die Zweite Feldhockey-Bundesliga geschafft haben.

Normalerweise wäre wohl das Einlagespiel zweier gemischter Mannschaften aus aktiven und ehemaligen Spielern und Spielerinnen das Glanzlicht des Tages gewesen. Viele Zuschauer waren dafür gekommen.