Die weibliche B-Jugend der TG Frankenthal hat die Endrunde der Hallenhockey-Oberliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Dopp verlor in eigener Halle die Spiele gegen den Dürkheimer HC und den VfL Bad Kreuznach und spielt somit um die Ränge fünf bis acht. Gegen den DHC lag die TG zur Halbzeit 0:4 zurück. Kara Ertl gelang nach der Pause noch der Ehrentreffer. Sie brachte die Gastgeberinnen gegen den VfL Bad Kreuznach auch in Führung. Die Gäste drehten die Partie durch zwei Strafecken. Für die TG blieb in der Gruppe nur Rang drei.