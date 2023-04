Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Durch den jüngsten Heimsieg gegen den 1. Hanauer THC haben sich die ersten Damen der TG Frankenthal in der Zweiten Hallenhockey-Regionalliga Süd vor den letzten beiden Hinrundenspielen in eine gute Position gebracht. Am Samstag (17 Uhr) will das Team beim Rüsselsheimer RK II nachlegen.

Selbstbewusst, zurückhaltend oder sogar ein bisschen ängstlich – im Sport spielt das Auftreten von Athleten oder Mannschaften eine wichtige Rolle. Es kann in einem Wettkampf den Unterschied