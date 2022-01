Das Corona-Schnelltestzentrum der Heidelberger Firma Aspilos beim Bobenheim-Roxheimer Penny-Markt hat den Betrieb aufgenommen. Nach Angaben von Projektleiter Nick Straub ist es montags bis samstags von 8 bis 13 und 14 bis 19 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. „Aktuell bieten wir den Schnelltest für den täglichen Bedarf – kostenlos, einmal täglich – und für 20 Euro den Schnelltest in englischer Sprache mit Reisezertifikat an“ so Straub.

Bald auch PCR-Tests möglich

Innerhalb der nächsten sechs bis acht Wochen sollen auch PCR-Tests mit weltweit anerkannten Reisezertifikaten möglich sein. Das Ziel: Vormittags getestet, erhält man das Ergebnis um Mitternacht des gleichen Tages. Aspilos stellt dafür laut Straub 89 Euro in Rechnung. Die Terminbuchung an der Teststation in der Wormser Landstraße erfolgt über die Internetseite www.aspilos.de oder per Registrierung vor Ort mittels QR-Code oder manueller Aufnahme der Daten durch das Personal.