Ein Telefonbetrüger, der sich als Bankmitarbeiter ausgab, hat eine 45-jährige Frankenthalerin am Montag um 3800 Euro gebracht. Die Frau habe sich erst jetzt bei der Polizei gemeldet, berichtet die örtliche Inspektion. Offenbar brachte der Täter die 45-Jährige dazu, sich in ihr Online-Banking-Programm einzuwählen und dort einen Sicherheitscheck zu starten. Dabei sei es zu einem Hackingversuch gekommen, in dessen Folge rund 3800 Euro vom Konto der Frankenthalerin abgebucht wurden. Die Beamten haben Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei rät dazu, am Telefon gegenüber Unbekannten skeptisch zu sein und im Zweifel den Hörer aufzulegen. Menschen, die Opfer eines Betrugs geworden sind, sollten auf jeden Fall Anzeige erstatten, empfiehlt die Polizei. Informationen, wie man sich vor Betrügern schützen kann, geben die Präventionsexperten des Präsidiums Rheinpfalz unter Telefon 0621 963-1515. Informationen dazu gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.