Um in der Sprache des Tennissports zu bleiben: Viele Asse hat der Tennisclub (TC) Flomersheim 2020 nicht geschlagen – sowohl auf als auch neben dem Spielfeld. Und nun scheint der Wechsel an der Vereinsspitze mühsam zu werden. Seit der Jahreshauptversammlung am Dienstag hat der TC nur noch kommissarisch tätige Vorsitzende.

Rund 20 Prozent seiner Mitglieder hat der TC im vergangenen Jahr verloren – von 246 auf 196 ging deren Zahl zurück. Ein kleiner Lichtblick: 50 davon sind Nachwuchsspieler. „Da wären