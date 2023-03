Die zunehmende Anzahl an Tauben in der Frankenthaler Innenstadt ist nicht nur für Anwohner und Gewerbetreibende ein Ärgernis. Auch der Stadt seien die Vögel und der mit ihnen verbundene Dreck „ein Dorn im Auge“, sagte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) auf Anfrage der SPD am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss. Die Verwaltung will sich deshalb ein Konzept zur Eindämmung der Population überlegen. Denkbar sei, einen Taubenturm oder Taubenschlag aufzustellen, in dem den Stadttauben Futter und Unterkunft geboten wird. Auf diese Art sollen die Tiere aus der Innenstadt weggelockt werden. Zugleich kann damit die Vermehrung der Tauben eingedämmt werden, indem man ihre Eier durch Gipsattrappen ersetzt. Die SPD hatte im Ausschuss darauf hingewiesen, dass beispielsweise in der Bahnhofstraße „der Gehweg widerlich zugekotet“ sei. Das bestehende Fütterungsverbot werde von Bürgern kaum beachtet.