Wegen der anhaltenden Regenfälle und der und kritisch angestiegenen Pegelstände an Schwarzbach und Hornbach mussten weitere Straßen, Brücken und Unterführungen gesperrt werden. Das führt aktuell zu Verkehrsbehinderungen und Rückstaus in Zweibrücken und auf den Zufahrtsstraßen, teilweise auch auf Autobahnabfahrten und -auffahrten. Der Krisenstab informiert, dass die Zufahrt zur Innenstadt für die Öffentlichkeit grundsätzlich gesperrt ist und vermieden werden soll. In verschiedenen Straßenzügen in der Innenstadt und am Oberen Hornbachstaden sowie in den Breitwiesen mussten die Stadtwerke zusätzlich den Strom abstellen. Aktuell gesperrt sind: Bubenhauser Straße, Bubenhauser Kreisel, Unterführung in Richtung Friedrich-Ebert-Straße, Autobahnzufahrt Zweibrücken-Mitte, Kaiserstraße (zwischen Fruchtmarktstraße und Bismarckstraße inklusive Zufahrt zu Poststraße, Karlstraße und Wallstraße), Bahnunterführung Poststraße, Lanzstraße, Kinokreisel, Gottlieb-Daimler-Straße, Brücke Hallplatz/Parkhaus zur Schillerstraße, Ortsdurchfahrt Rimschweiler-Hornbach für Lastwagen ab 7,5 Tonnen, Gleiwitzstraße, Fuß- und Radwege Gleiwitzstraße, Allenstein-,

Tilsit- und Schlachthofstraße. Wieder freigegeben sind die K7 zwischen Kirrberg und Mörsbach sowie die Ortsdurchfahrt Oberauerbach.