Von einer Wiese am Studernheimer Weg bei Eppstein haben unbekannte Täter den dort abgestellten Traktor eines 61 Jahre alten Landwirts gestohlen. Den Beamten zufolge muss das Fahrzeug zwischen Montag, 14. September, 20 Uhr, und Dienstag, 15. September, 13 Uhr, verschwunden sein. Bei dem landwirtschaftlichen Fahrzeug handelt es sich das Modell JXU 95 der Marke Case IH im Wert von rund 25.000 Euro. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.