Um Besucher des Strohhutfests zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen, erweitert die Deutsche Bahn Regio AG von 26. bis 29. Mai das Zugangebot zwischen Frankenthal, Freinsheim und Grünstadt. Außerdem gibt es zusätzliche Spätverbindungen nach Mannheim und Kaiserslautern.

Mit den zusätzlichen Regionalzügen wolle man einen Beitrag zur Entlastung der Umwelt und bei Parkplatzprobleme leisten, teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd mit. Das geschehe auch auf Initiative der Stadt.

Zusätzlich zu den bestehenden Verbindungen ab Frankenthal um 20.02, 21.03, 22.03 und 23.04 Uhr in Richtung Freinsheim und Grünstadt fahren laut Pressemitteilung auch um 23.34, 0.04 und 0.32 Uhr Züge bis Grünstadt. Nach Ludwigshafen und Mannheim kann man neben den bestehenden regelmäßigen Verbindungen noch in den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag mit einer zusätzlichen letzten Regionalbahn um 0.59 Uhr fahren.

Auskunft im Netz

Am Sonntag, 29. Mai, wird das reguläre Zugangebot um eine zusätzliche Regionalbahn nach Grünstadt mit Abfahrt in Frankenthal um 23.34 Uhr erweitert. Die letzten Züge in Richtung Mannheim verkehren an diesem Tag um 22.59 und 23.59 Uhr. Nach Worms und Mainz fahren die Züge täglich um 22.02, 22.31, 23.03, 23.46 (nur Freitag und Samstag), 0.32 (täglich) und 1.54 Uhr (nur in der Nacht von Samstag auf Sonntag).

Noch Fragen?



Fahrplanauskünfte gibt es rund um die Uhr unter Telefon 0621 1077077 und auf der Webseite www.vrn.de.