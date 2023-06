Beim Strohhutfest setzt die Polizei auch in diesem Jahr wieder auf Videoüberwachung. Wie die Frankenthaler Inspektion mitteilt, erstreckt sich diese über Teile der Kanalstraße und Carl-Theodor-Straße, die Willy-Brandt-Anlage, die Wormser Straße und den Rathausplatz. Die Videoaufzeichnung erfolgt am Eröffnungstag von 13 bis 4 Uhr, freitags und samstags von 16 bis 4 Uhr sowie sonntags von 10 bis 4 Uhr. Schilder weisen auf die Kameras hin. Die Polizei setzt eigenen Angaben zufolge darauf, dass von der Videoüberwachung eine deeskalierende Wirkung ausgeht. Zudem könnten die Aufzeichnungen hilfreich bei der Aufklärung von Straftaten sein. Die Streifenbeamten tragen auch Bodycams. Die Polizei kündigt an, konsequent gegen Personen vorzugehen, die einen friedlichen Festverlauf stören. Solchen Besuchern können die Beamten einen Platzverweis aussprechen. In hartnäckigen Fällen können gewaltbereite Personen sogar in Gewahrsam genommen werden. Auch verstärkte Verkehrskontrollen an den Festtagen kündigt die Polizei an.