Premiere auf dem Rathausplatz: Zum ersten Mal bauen am Wochenende bei einem Streetfood-Festival verschiedene Gastronomen ihre Fahrzeuge und Stände in der Frankenthaler Innenstadt auf. Am Sonntag öffnen außerdem die Einzelhändler ihre Läden.

An rund 20 internationalen Foodtrucks sollen beim ersten Streetfood-Festival in Frankenthal Süßes und Salziges, von ausgefallenen Kreationen wie afrikanische Eintöpfe aus Krokodil, Zebra und Kamel bis hin zu Pommes oder Waffeln, sowie Snacks aus aller Welt und passende Getränke verkauft werden. Auch vegetarische und vegane Speisen sind im Angebot. Geöffnet hat der Markt jeweils bis 20 Uhr, am Samstag, 22. April, geht es um 11 Uhr, sonntags um 12 Uhr los. Veranstalter ist die Wiesbadener Stadtleben GmbH, die seit 2015 für ihre Festivals mit verschiedenen Streetfood-Anbietern zusammenarbeitet. Für Kinder ist laut Pressemitteilung ein eigener Bereich aufgebaut. Der Eintritt ist frei. Für ihren ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr hoffen die Einzelhändler in der Innenstadt am 23. April auf viele Besucher. Die Läden öffnen um 13 Uhr. Bis 18 Uhr sollen Besucher dann bummeln und einkaufen können.