Der Brunnen auf dem Stephan-Cosacchi-Platz wird bis auf Weiteres erst einmal trocken bleiben. Grund dafür, dass die Anlage vor Congress-Forum, Zuckerfabrik sowie Musi- und Volkshochschule außer Betrieb genommen wurde, sind Rostschäden am Tank des Brunnens. Das hat die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Der Brunnen sei nicht mit einem Schacht konstruiert. Das Wasser werde aus einem Stahltank, der im Keller der Zuckerfabrik steht, ins Becken gepumpt. Der Behälter sei wiederum über die Jahre innen korrodiert. Der Tank müsse nun vom Rost befreit und die Korrosion gestoppt werden, so die Stadt. Dann bekämen die Innenwände einen neuen Schutzanstrich. „Hierzu muss im nächsten Schritt durch einen Fachmann ein Konzept erstellt werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.