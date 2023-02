Für einen mehrere Kilometer langen Stau im morgendlichen Berufsverkehr sorgten am Donnerstagmorgen zwischen 6.45 und 8.17 Uhr zwei Auffahrunfälle. Zwei Autofahrer wurden leicht verletzt. Zuerst hatte es auf der B9 zwischen Oggersheim-West und Frankenthal-Studernheim auf dem rechten Fahrstreifen gekracht. Ein Audifahrer hatte nicht rechtzeitig erkannt, dass der vor ihm fahrende Citroën bremsen musste. Am Audi entstand erheblicher Sachschaden im Frontbereich, alle Airbags waren ausgelöst. Der Citroën wurde leicht im Heck beschädigt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Weil der rechte Fahrstreifen während der Unfallaufnahme gesperrt war, staute sich der Verkehr in Fahrtrichtung Frankenthal. Zu einem Folgeunfall kam es dann zwischen dem Autobahnkreuz Oggersheim und der Anschlussstelle Oggersheim-West. Der Fahrer eines Peugeot musste aufgrund des stockenden Verkehrs auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Der nachfolgende Punto konnte laut Bericht rechtzeitig halten, nicht aber der Ford Focus dahinter. Er fuhr auf den Punto auf und schob diesen auf den Peugeot. Ford und Fiat wurden mit Totalschaden vom Abschleppdienst geborgen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen gesperrt.